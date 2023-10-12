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Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
фото: glavcom.ua

Опади у вигляді дощу синоптики прогнозують лише у північних та північно-західних областях

У четвер, 12 жовтня, в Україні передбачається потепління. Однак у кількох областях можливі невеликі опади, а вночі очікуються заморозки. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

В регіонах буде мінлива хмарність. Опади у вигляді дощу синоптики прогнозують лише у північних та північно-західних областях. Вночі на заході та півночі країни пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі підніметься до 5-10° тепла на більшій частині території країни, а вдень термометри покажуть +16-21°. У Прикарпатті вдень повітря може прогрітися до +24°.

У Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях вночі заморозки на поверхні ґрунту. Тим часом у східних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°. У цих регіонах температура повітря вдень буде +13-18°.

Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня фото 1

У четвер у Києві та області очікується мінлива хмарність. Вночі в області опадів не передбачається, проте вдень можливий невеликий дощ у окремих районах. У Київській області місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура вночі в Київській області становитиме +10-15°, а вдень підніметься до +16-21°. У самому Києві вночі термометри покажуть +7-9° тепла, а вдень очікується близько +20°.

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Теги: повітря традиції дощ свято

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