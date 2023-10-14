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ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції в Секторі Гази

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції в Секторі Гази
Ізраїль стягує військову техніку на кордон із сектором Гази перед початком наземної операції

Армія оборони Ізраїлю заявила, що здійснює «масовані» авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що здійснює масовані авіаудари по багатьох об’єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до масштабної наземної операції. Про це пише The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що здійснює «масовані» авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й незабаром надасть більш детальну інформацію про ці удари.

У заяві ЦАХАЛу йдеться про готовність «розширити наступ» шляхом реалізації «широкого спектру наступальних оперативних планів», які включають «спільну і скоординовану атаку з повітря, моря і суші».

ЦАХАЛ заявляє, що завершує призов сотень тисяч резервістів, а управління логістики працює над тим, щоб забезпечити війська всім необхідним для наземного наступу.

«Останніми днями засоби, необхідні для ведення бойових дій, були перевезені в місця збору… Батальйони і солдати ЦАХАЛу розгорнуті по всій країні й готові підвищити готовність до наступних етапів війни, з акцентом на масштабну наземну операцію», – пише видання.

Очікується, що військові почнуть наземне вторгнення в Сектор Гази, але на його масштаби і час проведення можуть вплинути оперативні міркування, оскільки напруженість на північному кордоні зростає.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі.

Теги: міністр Ізраїль Міноборони армія військові Сектор Гази Беньямін Нетаньягу ХАМАС повітря наступ

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