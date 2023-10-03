Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня

Протягом дня температура підніметься до 17-22° по всій території України

В Україні 3 жовтня прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє український гідрометеорологічний центр. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Вітер переважатиме південно-західний (на півдні та сході країни – північно-західний) і матиме швидкість 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 4-9°, на деяких територіях, зокрема Волині, Львівщині, Закарпатті та узбережжі морів, може піднятися до 13°. Протягом дня температура підніметься до 17-22° по всій території України.

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На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер матиме напрямок південно-західний і швидкість 5-10 м/с. Ночі прохолодні – температура від 4 до 9°C, а вдень температура підніметься до 17-22°C по всій області.

У столиці термометри покажуть 7-9°C вночі і близько 20°C вдень. Також важливо зауважити, що з 3 по 5 жовтня на Київщині очікується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.

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