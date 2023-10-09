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Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Уночі 9 жовтня на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-5°

В Україні 9 жовтня передбачається мінлива хмарність та заморозки 0-5° на поверхні ґрунту. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні в понеділок буде хмарно. Також передбачають дощі: вночі пройдуть на Півдні, а протягом дня на Закарпатті та Прикарпатті. У Карпатах прогнозують дощ із мокрим снігом. В інших регіонах опадів не передбачається.

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Удень на всій території України,  крім західних областей, пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 1-6°. Цієї ночі на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-5°. У південній частині країни вночі температура коливатиметься в межах 3-8°. Протягом дня підніметься до 11-16°. У Карпатах заморозки будуть не лише на поверхні ґрунту, а й в повітрі.

Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня фото 1

На Київщині буде хмарно. У понеділок опадів не передбачається.

Вітер матиме північно-західний напрямок та швидкість до 7-12 м/с. Також можливі пориви до 15-20 м/с.

Уночі температура коливатиметься в межах від 1 до 6°, а вдень підніметься до 6-11°.

У столиці стовпчики термометрів покажуть 4-6° вночі й 8-10° вдень.

9 жовтня протягом дня в Україні будуть сильні пориви вітру: швидкість від 15 до 20 м/с. Попереджають про жовтий рівень небезпеки.

Теги: погода вітер прогноз погоди

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