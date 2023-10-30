США направили сили швидкого реагування на Близький Схід – ЗМІ

26-й експедиційний підрозділ морської піхоти останніми тижнями діяв в водах Близького Сходу

Сили швидкого реагування морської піхоти США рухаються до східної частини Середземного моря через занепокоєння Білого дому щодо поширення конфлікту в Газі. Про це повідомляє CNN.

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За даними видання, 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти, який перебував на борту десантного корабля USS Bataan, останніми тижнями діяв в водах Близького Сходу. Проте на початку минулого тижня він почав прокладати шлях до Суецького каналу.

Наразі корабель перебуває в Червоному морі і, ймовірно, незабаром переходитиме в східну частину Середземного моря. Зазначається, що цей крок розмістить підрозділ морської піхоти ближче до Лівану та Ізраїлю.

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Нагадаємо, США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

У понеділок, 30 жовтня Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання з питання про наземну операцію Ізраїлю в Секторі Гази.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

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До відома, 28 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 450 військових об'єктів ХАМАСу.