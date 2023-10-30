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США направили сили швидкого реагування на Близький Схід – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
США направили сили швидкого реагування на Близький Схід – ЗМІ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

26-й експедиційний підрозділ морської піхоти останніми тижнями діяв в водах Близького Сходу

Сили швидкого реагування морської піхоти США рухаються до східної частини Середземного моря через занепокоєння Білого дому щодо поширення конфлікту в Газі. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти, який перебував на борту десантного корабля USS Bataan, останніми тижнями діяв в водах Близького Сходу. Проте на початку минулого тижня він почав прокладати шлях до Суецького каналу.

Наразі корабель перебуває в Червоному морі і, ймовірно, незабаром переходитиме в східну частину Середземного моря. Зазначається, що цей крок розмістить підрозділ морської піхоти ближче до Лівану та Ізраїлю.

Нагадаємо, США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

У понеділок, 30 жовтня Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання з питання про наземну операцію Ізраїлю в Секторі Гази.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

До відома, 28 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 450 військових об'єктів ХАМАСу.

Теги: міністр Ізраїль корабель бомбардування Сектор Гази ХАМАС повітря

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