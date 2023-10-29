Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня

У неділю в більшості регіонів не передбачається опадів

У неділю, 29 жовтня, в Україні буде тепло – +16 до +21°. Опадів майже не буде, однак прогнозуються сильні шквали. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В Україні буде хмарно з проясненнями. У неділю в більшості регіонів не передбачається опадів. Проте, вночі в західних і Житомирській областях можливий невеликий дощ. В північно-східній частині країни та в Карпатах очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Вночі в більшості регіонів температура повітря буде становити 4-9° тепла. Вдень в Україні буде +16- 21°. У північній та східній частині повітря прогріється до +10-15°. Натомість на Чернігівщині та Сумщині місцями буде лише 6-9° тепла.

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У Карпатах синоптики прогнозують вночі +3-8° тепла, а вдень 7-12° вище нуля.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі буде +4-9°, а вдень - 10-15° тепла. У столиці вночі стовпчики термометрів покажуть +7-9°, а вдень +12-14°.

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