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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

У низці областей повідомляють про жовтий рівень небезпеки через туман

В Україні 22 жовтня буде хмарно з проясненнями, а в низці областей очікується туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У неділю очікується хмарність з проясненнями. Опадів майже не передбачається, невеликі дощі пройдуть у західних областях. На Закарпатті очікується помірний дощ.

Вночі та вранці 22 жовтня у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях туман, видимість 200-500 м. Повідомляють про жовтий рівень небезпеки.

Вітер південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме від 8° до 13° тепла. На заході та півдні країни очікується до 16°. У східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі передбачається 3-8°, вдень – 12-17°.

Вдень температура коливатиметься в межах 18-23°, а на Одещині, Миколаївщині та в Криму сягатиме 22-27°.

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня фото 1

На Київщині хмарно, проте без опадів. Уночі та вранці очікується туман.

Вітер матиме південно-східний напрямок та швидкість до 7-12 м/с.

Уночі стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів, а вдень 18-23°.

У столиці температура вночі коливатиметься в межах 8-10°. Протягом дня очікується до 20°.

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Теги: повітря погода прогноз погоди

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