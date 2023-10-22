Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
У низці областей повідомляють про жовтий рівень небезпеки через туман
В Україні 22 жовтня буде хмарно з проясненнями, а в низці областей очікується туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У неділю очікується хмарність з проясненнями. Опадів майже не передбачається, невеликі дощі пройдуть у західних областях. На Закарпатті очікується помірний дощ.
Вночі та вранці 22 жовтня у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях туман, видимість 200-500 м. Повідомляють про жовтий рівень небезпеки.
Вітер південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах можливі пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі переважно становитиме від 8° до 13° тепла. На заході та півдні країни очікується до 16°. У східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі передбачається 3-8°, вдень – 12-17°.
Вдень температура коливатиметься в межах 18-23°, а на Одещині, Миколаївщині та в Криму сягатиме 22-27°.
На Київщині хмарно, проте без опадів. Уночі та вранці очікується туман.
Вітер матиме південно-східний напрямок та швидкість до 7-12 м/с.
Уночі стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів, а вдень 18-23°.
У столиці температура вночі коливатиметься в межах 8-10°. Протягом дня очікується до 20°.
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