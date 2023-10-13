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Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
фото: glavcom.ua

В Україні буде  хмарно з проясненнями

У п'ятницю, 13 жовтня, у ряді областей України очікується дощ. Проте вдень температура повітря буде теплою. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

В Україні буде  хмарно з проясненнями. Вночі та вранці очікуються помірні дощі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Вдень опади прогнозуються у Карпатському регіоні, центральній та східній частині країни. Проте на решті території України опадів не передбачається.

Температура повітря вночі становитиме +8-13°C. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях нічною порою буде холодніше - лише 3-8°C. Вдень термометри покажуть +15-20°C в більшості областей. Тим часом у Карпатах очікується лише +10-15°C.

Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. вночі та вранці дощитиме. Втім, вдень без опадів 

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +8-13°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15-20°. У Києві вночі буде +11-13°, а вдень - 17-19° тепла.

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Теги: свято традиції повітря прогноз погоди

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