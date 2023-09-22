Синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідні
Вихідні будуть теплими, а найближче похолодання розпочнеться 4-5 жовтня
У суботу на нас чекає день осіннього рівнодення, а погода на вихідних ще потішить теплом. Про це розповіла синоптикиня та ведуча погоди на «Еспресо TV» Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
«Ось ми і підійшли до дня осіннього рівнодення. Тепер вже точно буде за букварем: дні стають коротшими, ночі – довшими», – пише Наталія Діденко.
23 вересня – день осіннього рівнодення, коли тривалість дня дорівнюватиме тривалості ночі. Після цього дні стають коротшими, а ночі довшими.
Прогноз погоди на суботу
Повсюди в Україні в суботу буде сонячно, сухо і дуже тепло.
Упродовж дня температура коливатиметься від +25 до +29 градусів. На півдні та південному заході стовпчик термометра може підніматися й до +30 градусів.
Лише ввечері у західних областях можливі дощі.
Прогноз погоди на неділю
Дощі, які розпочнуться в суботу, посиляться в неділю, 24-го вересня, і йтимуть навіть із грозами. Проте вони не виходитимуть за межі західних областей.
На значній частині території України в неділю буде суха сонячна погода.
Температура повітря в неділю суттєво не зміниться. Лише в західній частині буде прохолодніше: до +19, +23 градусів.
Погода в столиці
У Києві 23-24 вересня дощів не передбачається.
Температура повітря коливатиметься в межах +26, +28 градусів.
Найближче відчутне похолодання, за словами синоптика, буде орієнтовно 4-5 жовтня. Тож ще можна насолоджуватися теплою погодою.
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