Головна Новини
search button user button menu button

Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Протягом дня температура коливатиметься в межах 23-28°

В Україні 21 жовтня очікується потепління. Опадів переважно не передбачається. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У суботу, 21 жовтня, мінлива хмарність. У більшості областей опадів не передбачається. Лише вночі та вранці у північній частині, Полтавській, Харківській і Луганській областях пройдуть дощі.

Уночі та зранку на півночі країни місцями очікується туман.

Вітер південно-західний, вдень на Лівобережжі з переходом на східний, зі швидкістю 7-12 м/с. На Прикарпатті місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с, а в Карпатах до 20-25 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 8-13°, а заході та півдні країни 14-18°. Протягом дня температура в більшості областей коливатиметься в межах 23-28°. У північній частині та східних областях стовпчики термометра покажуть 17-22°, а на північному сході 6-11°.

Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність. Дощ пройде вночі, а вдень опадів не передбачається. Уночі та вранці місцями туман.

Вітер матиме південно-західний напрямок та швидкість до 7-12 м/с.

Уночі температура коливатиметься в межах від 8 до 13°, а вдень підніметься до 17-22°. На півночі області буде прохолодніше – очікується 11-13° тепла.

У Києві стовпчики термометрів покажуть 11-13° вночі, і 17-19 градусів вдень.

Також на Київщині повідомляють про жовтий рівень небезпеки вночі та вранці 21 жовтня. Очікується туман, видимість 200-500 м.

Читайте також: 21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: погода повітря прогноз погоди

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня
Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 04:54
Стовпчик термометра може показати до +28 градусів
Вересень завершиться теплом, а жовтень зустріне дощами: погода на вихідні
29 вересня, 14:31
У Брянській області РФ пролунали вибухи
Обстріл Вінницької області та атака на РФ: головне за ніч
30 вересня, 07:17
Чи впливає погода на використання танків Abrams: роз’яснення ЗСУ
Чи впливає погода на використання танків Abrams: роз’яснення ЗСУ
27 вересня, 21:41
Стовп диму видно навіть за 10 км від локації вибуху
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух
30 вересня, 17:37
Сильні пориви вітру й дощі: прогноз погоди на 8 жовтня
Сильні пориви вітру й дощі: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 04:40
Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 04:00
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
13 жовтня, 04:54
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
17 жовтня, 03:55

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару
20K
Поляки обурені через яблука з України: що відбувається із цінами
15K
Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі
12K
Військова Емеральд розповіла, що екснардеп Ляшко має на фронті персонального охоронця
12K
До кінця листопада не робіть висновків про контрнаступ. Вірте і чекайте
7375
Окупанти створили гуманітарну кризу в Токмаку

Новини

ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Сьогодні, 04:55
Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 04:00
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бійці можуть не дожити до отримання допомоги». Волонтери звернулися до уряду
Вчора, 14:48
За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
Вчора, 07:15
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту