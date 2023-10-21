Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня

Протягом дня температура коливатиметься в межах 23-28°

В Україні 21 жовтня очікується потепління. Опадів переважно не передбачається. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У суботу, 21 жовтня, мінлива хмарність. У більшості областей опадів не передбачається. Лише вночі та вранці у північній частині, Полтавській, Харківській і Луганській областях пройдуть дощі.

Уночі та зранку на півночі країни місцями очікується туман.

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Вітер південно-західний, вдень на Лівобережжі з переходом на східний, зі швидкістю 7-12 м/с. На Прикарпатті місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с, а в Карпатах до 20-25 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 8-13°, а заході та півдні країни 14-18°. Протягом дня температура в більшості областей коливатиметься в межах 23-28°. У північній частині та східних областях стовпчики термометра покажуть 17-22°, а на північному сході 6-11°.

На Київщині буде мінлива хмарність. Дощ пройде вночі, а вдень опадів не передбачається. Уночі та вранці місцями туман.

Вітер матиме південно-західний напрямок та швидкість до 7-12 м/с.

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Уночі температура коливатиметься в межах від 8 до 13°, а вдень підніметься до 17-22°. На півночі області буде прохолодніше – очікується 11-13° тепла.

У Києві стовпчики термометрів покажуть 11-13° вночі, і 17-19 градусів вдень.

Також на Київщині повідомляють про жовтий рівень небезпеки вночі та вранці 21 жовтня. Очікується туман, видимість 200-500 м.