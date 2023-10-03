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Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців
фото з відкритих джерел

Українці нарікають на умови проживання у Ірландії 

Частину українських біженців, які перебувають у Ірландії цієї осені, розмістили у наметах. За словами місцевої влади, коли стоїть завдання розмістити 93 тисячі біженців з України, доводиться використовувати всі варіанти, зокрема і такі. Про це пише видання RTE. 

Ганна, як і багато інших українських біженців в Ірландії, які отримали тимчасовий захист, живе зі своїм дев'ятирічним сином у наметі неподалік ірландського маєтку Страдбаллі-Холл. За її словами, це місце не підходить для дітей. 

Річ у тому, що погода стає більш вологою та холодною, і якщо дорослі ще можуть із цим впоратися, але це місце точно не для дітей.

Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців фото 1

«Дітям дуже холодно, але для дорослих це нормально, для дітей це проблема... Усередині є ліжка, спальні мішки, обігрівач, все для нормального життя. Але для дітей це не дуже сприятливі умови», – розповіла українка, яка провела у наметовому містечку п'ять днів.

Ганна вважає, холодні умови в наметі позначаються на її здоров'ї та здоров'ї її дитини. В обох зараз є симптоми застуди: болить горло, нежить. За словами українки, душові в наметовому таборі також не найкращі.

«Вони наполовину зовні, наполовину всередині, але якщо вийти на вулицю після душу, буде холодно. У душі у нас є тепла та гаряча вода. Щоправда, немає зручностей для дітей. Це тільки жіночі душові, чоловічі душові. Діти там митися не можуть», – пояснила вона.

Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців фото 2

Також українцям треба платити за користування пральними машинами, які встановлені на території табору. «У мене немає на це грошей. Потрібно заплатити 2 євро, але зараз у мене немає готівки», – сказала вона. До минулого тижня у наметах з біженцями не було навіть обігрівачів.

Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців фото 3

У наметі лежать килими, вони призначені для захисту від бруду і так далі. Але коли йде дощ, усередині намету залишаються калюжі. Коли вночі вітряно, люди сплять і чують всю стихію. 

Емма Лістон, яка представляє місцевий департамент з інтеграції, каже, що намети призначені лише для короткочасного перебування.

Нагадаємо, минулого місяця на території, де зараз поселили біженців із України, проходив рок-фестиваль Electric Picnic. Нині тут намети із 450 українцями. Влада Ірландії зараз як місця проживання для новоприбулих українців надає насамперед наметові містечка.

Минулого тижня першу групу біженців переселили в інше місце з графства Ліїш, раніше вони трохи більше двох тижнів провели у наметах під відкритим повітрям.

Нещодавно міністр інтеграції Родерік О'Горман заявив, що незабаром намети не будуть використовувати як місця проживання. «Використання наметів у Страдбаллі припиниться в середині жовтня. Ми працюємо над наданням цій групі довгострокового житла. Декого з них цього тижня перевели в інше житло, і ми завжди закуповуємо додаткові місця для їхнього розміщення», – сказав міністр. За його словами, розміщення людей у ​​наметах – це не оптимальний варіант.

До слова, влада Ірландії спрямує додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців в країні. Держава допомагає оплачувати житло понад 70 000 українців. Про це інформує breakingnews.ie.

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Теги: міністр Ірландія держава житло фестиваль влада біженці українка погода

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