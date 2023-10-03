Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців

Українці нарікають на умови проживання у Ірландії

Частину українських біженців, які перебувають у Ірландії цієї осені, розмістили у наметах. За словами місцевої влади, коли стоїть завдання розмістити 93 тисячі біженців з України, доводиться використовувати всі варіанти, зокрема і такі. Про це пише видання RTE.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ганна, як і багато інших українських біженців в Ірландії, які отримали тимчасовий захист, живе зі своїм дев'ятирічним сином у наметі неподалік ірландського маєтку Страдбаллі-Холл. За її словами, це місце не підходить для дітей.

Річ у тому, що погода стає більш вологою та холодною, і якщо дорослі ще можуть із цим впоратися, але це місце точно не для дітей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дітям дуже холодно, але для дорослих це нормально, для дітей це проблема... Усередині є ліжка, спальні мішки, обігрівач, все для нормального життя. Але для дітей це не дуже сприятливі умови», – розповіла українка, яка провела у наметовому містечку п'ять днів.

Ганна вважає, холодні умови в наметі позначаються на її здоров'ї та здоров'ї її дитини. В обох зараз є симптоми застуди: болить горло, нежить. За словами українки, душові в наметовому таборі також не найкращі.

«Вони наполовину зовні, наполовину всередині, але якщо вийти на вулицю після душу, буде холодно. У душі у нас є тепла та гаряча вода. Щоправда, немає зручностей для дітей. Це тільки жіночі душові, чоловічі душові. Діти там митися не можуть», – пояснила вона.

Також українцям треба платити за користування пральними машинами, які встановлені на території табору. «У мене немає на це грошей. Потрібно заплатити 2 євро, але зараз у мене немає готівки», – сказала вона. До минулого тижня у наметах з біженцями не було навіть обігрівачів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У наметі лежать килими, вони призначені для захисту від бруду і так далі. Але коли йде дощ, усередині намету залишаються калюжі. Коли вночі вітряно, люди сплять і чують всю стихію.

Емма Лістон, яка представляє місцевий департамент з інтеграції, каже, що намети призначені лише для короткочасного перебування.

Нагадаємо, минулого місяця на території, де зараз поселили біженців із України, проходив рок-фестиваль Electric Picnic. Нині тут намети із 450 українцями. Влада Ірландії зараз як місця проживання для новоприбулих українців надає насамперед наметові містечка.

Минулого тижня першу групу біженців переселили в інше місце з графства Ліїш, раніше вони трохи більше двох тижнів провели у наметах під відкритим повітрям.

Нещодавно міністр інтеграції Родерік О'Горман заявив, що незабаром намети не будуть використовувати як місця проживання. «Використання наметів у Страдбаллі припиниться в середині жовтня. Ми працюємо над наданням цій групі довгострокового житла. Декого з них цього тижня перевели в інше житло, і ми завжди закуповуємо додаткові місця для їхнього розміщення», – сказав міністр. За його словами, розміщення людей у ​​наметах – це не оптимальний варіант.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, влада Ірландії спрямує додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців в країні. Держава допомагає оплачувати житло понад 70 000 українців. Про це інформує breakingnews.ie.