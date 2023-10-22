22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не варто сумувати й згадувати про погане
Сьогодні, 22 жовтня, відзначається Всесвітній день людей з вадами мовлення та День свекрухи й тещі. Віряни вшановують пам'ять святого Аверкія.
Всесвітній день людей з вадами мовлення
Всесвітній день людей з вадами мовлення започатковано за ініціативою фахівців з дослідження патологій мови з Канади. Ідея заснування цієї дати народилася за підтримки Міжнародної асоціації людей, які заїкаються (International Stuttering Association, ISA), заснованої в 1995 році.
Від проблем з мовленням можуть страждати і діти, й дорослі люди. Діти – через особливості розвитку щойно сформованого мовного апарату. Дорослі – після отриманих фізичних чи психологічних травм.
Існує багато розладів мовлення, але одним з найпомітніших та найтяжчих вважається заїкання або логоневроз – порушення плавності, ритму та організації мовлення. За різними даними, від заїкання в світі страждає від 1 до 5% населення.
День свекрухи та тещі
Щорічно у четверту неділю жовтня відзначають міжнародний День свекрухи та тещі, який має оригінальну англійську назву Mother-In-Law Day, та вшановує жінку, котра народила кохання вашого життя. У США це свято є національним, проте не має офіційного статусу, а в Україні лише набирає популярність. Таке святкування можна назвати незвичайним, але воно має багато прихильників по всьому світу. У 2022 році День свекрухи та тещі припадає на 23 жовтня.
Свій початок воно бере ще з 1934 року, коли редактор однієї техаської газети, Джин Хоу, зазначив в виданні, що крім батька та матері було б чесно вшановувати і жінку, яка народила кохання вашого життя, адже часто вона стає «другою матір'ю».
Яке сьогодні релігійне свято
22 жовтня церква вшановує пам’ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця.
Святий Аверкій жив у місті Єраполь (Мала Азія) в II столітті і був єпископом. У ті часи більшість жителів поселення були язичниками, тому святий молився щодня, щоб Господь навернув їхні душі на праведний шлях.
Одного разу єпископу з'явився ангел і велів розтрощити язичницьких ідолів – що той і зробив, через що його зненавиділи язичники міста. Коли Аверкій почув про це, то явився на народні збори і там відкрито розповів всім про їхні гріхи. Народ намагався схопити його, але раптом в натовпі почулися крики трьох біснуватих юнаків. Єпископ тут же вигнав з них всіх бісів за допомогою молитви. Побачивши це чудо, люди навернулися до Бога.
Святий Аверкій багато подорожував і проповідував, його часто порівнюють з апостолом Павлом, а Церква шанує як рівноапостольного.
Що не можна робити цього дня
- Заборонено провокувати скандали, лаятися, лихословити.
- Не варто сумувати і згадувати про погане.
- Краще перенести на інший день генеральне прибирання й домашні справи.
- Не варто вирушати у дальню дорогу, тому що вона не принесе задоволення.
Народні прикмети
- Якщо зранку пішов дощ, то скоро буде похолодання.
- Якщо вранці туман, то попереду чекають теплі дні.
- Немає дощу – наступний рік буде неврожайним.
- Якщо пішла сильна злива, то дощитиме ще довго.
Пам’ятні події 22 жовтня
- 794 – Кіото стало столицею Японії.
- 1618 – Королівський суд Англії засудив полководця, філософа, вченого Волтера Релі до страти за вільнодумство
- 1797 – Гарнерен Андре-Жак здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом
- 1883 – у Нью-Йорку відкрилася «Метрополітен-опера». У перший вечір звучала опера Гуно «Фауст»
- 1937 – заарештований митрополит Київський і всієї України Василь Липківський.
- 1938 – Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа.
- 1945 – весілля віце-президента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Перон
- 1949 – СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.
- 1960 – майбутній чемпіон планети з боксу Мухамед Алі (тоді Кассіус Клей) виграв свій перший бій на професійній арені.
- 1962 – Президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної і морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети.
- 1968 – завершений політ американського космічного корабля «Аполлон-7». Це був перший пілотований політ кораблів цієї серії.
- 1975 – радянська космічна станція «Венера-9» здійснила посадку на поверхню Венери.
- 1980 – Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.
- 1995 – на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрано Патріархом Київським і всієї Руси-України.
- 2006 – Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів «Формула-1» Міхаель Шумахер на Гран-прі Бразилії 2006 закінчив кар'єру гонщика.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Федір, Іван, Василь, Єлизавета, Анна, Герман, Григорій, Микола, Іраклій, Максим.
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