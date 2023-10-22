Головна Новини
search button user button menu button

22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Щорічно в четверту неділю жовтня відзначається міжнародний День свекрухи та тещі
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто сумувати й згадувати про погане

Сьогодні, 22 жовтня, відзначається Всесвітній день людей з вадами мовлення та День свекрухи й тещі. Віряни вшановують пам'ять святого Аверкія.

Всесвітній день людей з вадами мовлення

22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Всесвітній день людей з вадами мовлення започатковано за ініціативою фахівців з дослідження патологій мови з Канади. Ідея заснування цієї дати народилася за підтримки Міжнародної асоціації людей, які заїкаються (International Stuttering Association, ISA), заснованої в 1995 році.

Від проблем з мовленням можуть страждати і діти, й дорослі люди. Діти – через особливості розвитку щойно сформованого мовного апарату. Дорослі – після отриманих фізичних чи психологічних травм.

Існує багато розладів мовлення, але одним з найпомітніших та найтяжчих вважається заїкання або логоневроз – порушення плавності, ритму та організації мовлення. За різними даними, від заїкання в світі страждає від 1 до 5% населення.

День свекрухи та тещі

22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно у четверту неділю жовтня відзначають міжнародний День свекрухи та тещі, який має оригінальну англійську назву Mother-In-Law Day, та вшановує жінку, котра народила кохання вашого життя. У США це свято є національним, проте не має офіційного статусу, а в Україні лише набирає популярність. Таке святкування можна назвати незвичайним, але воно має багато прихильників по всьому світу. У 2022 році День свекрухи та тещі припадає на 23 жовтня.

Свій початок воно бере ще з 1934 року, коли редактор однієї техаської газети, Джин Хоу, зазначив в виданні, що крім батька та матері було б чесно вшановувати і жінку, яка народила кохання вашого життя, адже часто вона стає «другою матір'ю».

Яке сьогодні релігійне свято

22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

22 жовтня церква вшановує пам’ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця.

Святий Аверкій жив у місті Єраполь (Мала Азія) в II столітті і був єпископом. У ті часи більшість жителів поселення були язичниками, тому святий молився щодня, щоб Господь навернув їхні душі на праведний шлях.

Одного разу єпископу з'явився ангел і велів розтрощити язичницьких ідолів – що той і зробив, через що його зненавиділи язичники міста. Коли Аверкій почув про це, то явився на народні збори і там відкрито розповів всім про їхні гріхи. Народ намагався схопити його, але раптом в натовпі почулися крики трьох біснуватих юнаків. Єпископ тут же вигнав з них всіх бісів за допомогою молитви. Побачивши це чудо, люди навернулися до Бога.

Святий Аверкій багато подорожував і проповідував, його часто порівнюють з апостолом Павлом, а Церква шанує як рівноапостольного.

Що не можна робити цього дня

  • Заборонено провокувати скандали, лаятися, лихословити.
  • Не варто сумувати і згадувати про погане.
  • Краще перенести на інший день генеральне прибирання й домашні справи.
  • Не варто вирушати у дальню дорогу, тому що вона не принесе задоволення.

Народні прикмети

  • Якщо зранку пішов дощ, то скоро буде похолодання.
  • Якщо вранці туман, то попереду чекають теплі дні.
  • Немає дощу – наступний рік буде неврожайним.
  • Якщо пішла сильна злива, то дощитиме ще довго.

Пам’ятні події 22 жовтня

  • 794 – Кіото стало столицею Японії.
  • 1618 – Королівський суд Англії засудив полководця, філософа, вченого Волтера Релі до страти за вільнодумство
  • 1797 – Гарнерен Андре-Жак здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом
  • 1883 – у Нью-Йорку відкрилася «Метрополітен-опера». У перший вечір звучала опера Гуно «Фауст»
  • 1937 – заарештований митрополит Київський і всієї України Василь Липківський.
  • 1938 – Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа.
  • 1945 – весілля віце-президента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Перон
  • 1949 – СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.
  • 1960 – майбутній чемпіон планети з боксу Мухамед Алі (тоді Кассіус Клей) виграв свій перший бій на професійній арені.
  • 1962 – Президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної і морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети.
  • 1968 – завершений політ американського космічного корабля «Аполлон-7». Це був перший пілотований політ кораблів цієї серії.
  • 1975 – радянська космічна станція «Венера-9» здійснила посадку на поверхню Венери.
  • 1980 – Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.
  • 1995 – на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрано Патріархом Київським і всієї Руси-України.
  • 2006 – Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів «Формула-1» Міхаель Шумахер на Гран-прі Бразилії 2006 закінчив кар'єру гонщика.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Федір, Іван, Василь, Єлизавета, Анна, Герман, Григорій, Микола, Іраклій, Максим.

Теги: Україна свято церква традиції свята

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шлях лише один: Україні треба проявляти максимальну суб'єктність й ініціативу в питанні завершення війни»
Війна Росії проти України. Три страхи західних еліт
30 вересня, 07:13
Суд залишив Коломойського під вартою, окупанти вдарили по Одесі. Головне за 25 вересня
Суд залишив Коломойського під вартою, окупанти вдарили по Одесі. Головне за 25 вересня
25 вересня, 21:00
Зеленський анонсував посилення українських дій проти російських окупантів
Зеленський анонсував посилення українських дій проти російських окупантів
26 вересня, 20:54
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський розповів прем'єру Ізраїлю про зв'язок Росії із ХАМАС
11 жовтня, 06:50
Шольц провів таємну зустріч із німецькими міністрами щодо України
Таємний план Шольца щодо Taurus та України. Видання Bild розкрило подробиці
6 жовтня, 08:23
Колотилівка – єдиний КПП із Росії безпосередньо в Україну, найпростіший та найзручніший спосіб повернутися додому
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих в'їхати
11 жовтня, 12:57
Прем'єрка Данії заявила про розширення коаліції F-16 для України
Прем'єрка Данії заявила про розширення коаліції F-16 для України
9 жовтня, 14:34
Зеленський: Завершується цей тиждень, тиждень ППО для України, тиждень посилення. Перед зимою це ключовий пріоритет
Україна отримає додаткові ракети для ППО і нові пускові установки – Зеленський
14 жовтня, 20:36
За словами дипломата, Україна залишається на другому місці після США за кількістю жертв внаслідок бойових дій в Ізраїлі
Загибель 23 українців в Ізраїлі: посол Корнійчук спростував інформацію
19 жовтня, 12:16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Ізраїль закликав своїх громадян виїхати з ряду країн
11K
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
9627
The Times пояснила, як Захід допомагає Путіну у війні з Україною
8143
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
6726
Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику
6575
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)

Новини

22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Вчора, 07:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Вчора, 04:55
Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня
Вчора, 04:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту