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В Україні випав перший сніг

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні випав перший сніг
На горі Піп Іван уже сніжить
фото: Леся Чернятович/Facebook

Сніг зафіксували на одній із карпатських вершин

У неділю, 8 жовтня, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія «Білий слон», уже випав перший сніг. Відповідні світлини та відео у Facebook оприлюднила мандрівниця Леся Чернятович.

За словами дівчини, сніг розпочався близько 13:30, а до цього йшов дощ.

Чорногірський гірсько-рятувальний пост 8 жовтня повідомляв, що станом на 9:00 на горі Піп Іван Чорногірський туман, дощ, температура повітря 1°С, пориви вітру до 8 м/с.

9 фото
На весь екран

Як відомо, Піп Іван (також Попіван, Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) – одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2028.5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, в Україні 8 жовтня передбачається хмарність та дощі.

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Теги: повітря відео погода

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