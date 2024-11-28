Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада

Синоптики прогнозують місцями передбачається невеликий мокрий сніг та дощ

Погода в Україні у четвер, 28 листопада, буде хмарною з проясненями, місцями передбачається невеликий мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Згідно з прогнозом, вночі на північному сході країни місцями невеликий сніг, вдень в західних областях помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом. На решті території без опадів. Вночі та вранці в західних, північних та Вінницькій областях туман.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +4 до -1°C. Вночі температура в Україні буде від +2 до -3°C.

На крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму +5-10°С.

Прогноз погоди на 28 листопада Фото: Укргідрометцентр

На Київщині передбачається хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний , 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 0 до -3°C, вдень від 0 до +3°C.

У Києві очікується ночі та вранці туман, видимість 200-500 м. (І рівень небезпечності, жовтий).