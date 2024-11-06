Біля Курахово десантники ЗСУ знищили колону бронетехніки ворога

Колона російської техніки виходила на рубіж для атаки позицій ЗСУ

Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили бронетанкову колону окупантів, яка наближалася до рубежу атаки, але швидко припинила свою «спецоперацію». Про це повідомляє пресслужба ОСУВ «Хортиця» в Телеграмі.

«Воїни окремої десантно-штурмової бригади знищили бронетанкову колону з десантом російських окупантів. Внаслідок підривів на мінних полях, вогню артилерії, ударів баражуючих боєприпасів і протитанкових ракет було знищено: щонайменше один танк, 5 бойових броньованих машин і мотоцикл загарбників. Ворожу піхоту ж добивали скидами гранат з БПЛА», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба оприлюднила відеокадри, де демонструється блискуча спільна бойова робота протитанкістів, операторів ударних дронів, саперів та десантників на передньому краї.

До слова, окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ мають успіх біля Часового Яру – карти ISW.

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