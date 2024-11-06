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Біля Курахово десантники ЗСУ знищили колону бронетехніки ворога

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Біля Курахово десантники ЗСУ знищили колону бронетехніки ворога
ЗСУ знищили колону окупантів
фото з відкритих джерел

Колона російської техніки виходила на рубіж для атаки позицій ЗСУ

Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили бронетанкову колону окупантів, яка наближалася до рубежу атаки, але швидко припинила свою «спецоперацію». Про це повідомляє пресслужба ОСУВ «Хортиця» в Телеграмі.

«Воїни окремої десантно-штурмової бригади знищили бронетанкову колону з десантом російських окупантів. Внаслідок підривів на мінних полях, вогню артилерії, ударів баражуючих боєприпасів і протитанкових ракет було знищено: щонайменше один танк, 5 бойових броньованих машин і мотоцикл загарбників. Ворожу піхоту ж добивали скидами гранат з БПЛА», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба оприлюднила відеокадри, де демонструється блискуча спільна бойова робота протитанкістів, операторів ударних дронів, саперів та десантників на передньому краї.

До слова, окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ мають успіх біля Часового Яру – карти ISW.

Нагадаємо, у 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку. Однак першокурсників вона не стосуватиметься.

Раніше повідомлялося, що чоловіки активно використовують заклади вищої освіти (ЗВО) для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років.

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Теги: окупанти навчання війна окупація ЗСУ Україна росія

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