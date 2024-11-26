Перейменування вулиць на честь загиблих військових: Київ призупинив прийом заяв

На честь захисників і захисниць, узагальнених образів і подій російсько-української війни найменовано 59 вулиць, площ і провулків, а також вісім парків і скверів Києва

Київ переосмислює і шукає нові рішення з меморіалізації російсько-української війни

У Києві тимчасово призупинено прийом заяв на перейменування вулиць на честь полеглих військових, аби уникнути ситуацій, коли на перейменування однієї вулиці претендують кілька родин загиблих бійців. Про це повідомила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Депутатка повідомила, що наразі Київ переосмислює і шукає нові рішення з меморіалізації російсько-української війни.

«Зі збільшенням кількості загиблих, збільшилась і кількість ініціатив із меморіалізації полеглих Захисників та Захисниць. І звичні нам відповідні практики вже не відповідають цим запитам. Ми маємо переосмислити та знайти нові рішення, що відповідають вимогам часу», – сказала Вікторія Муха.

За її словами, столична влада шукає нові форми вшанування та пам’ятання спільно з істориками, науковцями та експертами, очільниками громадських ініціатив та організацій, представниками ветеранських спільнот і родин загиблих. Для цього за ініціативою мера Києва Віталія Кличка створено Координаційну раду з підготовки та впровадження Концепції меморіалізації у місті Києві учасників та подій російсько-української війни.

«Ми традиційно вшановували Героїв завдяки встановленню пам’ятних знаків і пам’ятників, врученню відзнак, найменуванню вулиць і скверів, проведенню культурно-мистецьких і спортивних подій тощо. Утім, хоча Київрада ухвалила спрощений порядок встановлення меморіальних дощок, кількість клопотань на їх облаштування постійно зростає», – зазначила Вікторія Муха.

Так, у 2023 році кількість клопотань щодо встановлення пам’ятних знаків загиблим військовим у столиці зросла в п’ять разів. А в 2024-му цей показник склав понад 90% від усіх звернень щодо меморіалізації. Усього за період російсько-української війни в Києві встановили 145 пам’ятних знаків: 33 – на житлових будинках, а 111 – на закладах освіти.

Так само зростають випадки, коли на перейменування однієї вулиці претендують кілька родин загиблих військових. І, щоб не створювати конфліктних ситуацій, призупинено приймання заяв на перейменування вулиць. Наразі ж на честь Захисників і Захисниць, узагальнених образів і подій російсько-української війни найменовано 59 вулиць, площ і провулків, а також вісім парків і скверів.

Нагадаємо, Київрада визначила ще 47 пам’ятних об’єктів й елементів оздоблення, що відображають радянські та російські історичні й пропагандистські наративи. Їх внесли до Переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, що підлягають усуненню з публічного простору міста. Серед 27 об’єктів, які потребують повного демонтажу, – пам’ятники Олександру Бойченку (на території гімназії № 59) й Миколі Островському (на території гімназії № 191), постаменти від пам’ятника Володимиру Леніну (бульв. Тараса Шевченка, 1 та вул. Якова Гніздовського, 1-А), меморіальний камінь «Комсомольська алея» (на просп. Академіка Глушкова, 40), зірка на даху будинку на вул. Хрещатик, 25 тощо.