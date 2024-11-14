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Міноборони назвало кількість працівників ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міноборони назвало кількість працівників ТЦК
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лазуткін повідомив, що серед військовослужбовців ТЦК є «доволі багато обмежено придатних»

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що в ТЦК працює 36 тис. людей. З них майже 7 тис. – цивільні. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Лазуткін додав, що серед 29 тис. військовослужбовців ТЦК є «доволі багато обмежено придатних». За його словами, з-поміж військових працівників близько 3 тис. – жінки.

Нагадаємо, Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати територіальні центри комплектування й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик. Вона зазначила, Міністерство оборони вже працює над створенням рекрутингових центрів замість ТЦК. 

Згодом заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зауважив, що ідея розформувати ТЦК і запровадити якусь нову цивільну структуру – «пустий популізм, не вартий обговорення». На думку військового, проблема полягає не в самій структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості. 

Також речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що із працівників військкоматів жодну бригаду створити неможливо, бо це цивільні особи. 

Теги: Міноборони військові Україна ТЦК

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