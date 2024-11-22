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РФ атакує Україну ударними безпілотниками

Ірина Бура
glavcom.ua
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РФ атакує Україну ударними безпілотниками
фото ілюстративне з відкритих джерел

Чергову нічну атаку дронів ворог розпочав з Сумщини

Вночі 22 листопада російські війська запустили ударні безпілотники на територію України. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

О 01:44 військові повідомили про групу ворожих БпЛА на Сумщині.

О 01:57 стало відомо про рух ворожих БпЛА із Сумщини у південному напрямку на Полтавщину.

О 02.01 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА із Сумщини на Чернігівщину.

Нагадаємо, в ніч проти 17 листопада у столиці України пролунали вибухи. Росіяни запустили партію «Шахедів» по Києву та низці областей. Повідомляється, що перші вибухи у столиці пролунали о 03:10, повторні вибухи були зафіксовані о 03:20.

А зранку, 17 листопада, російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.

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Теги: росія війна військові Україна ворог Повітряні сили ЗСУ

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