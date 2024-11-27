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Влада попереджає про небезпечні метеорологічні явища у Києві

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Влада попереджає про небезпечні метеорологічні явища у Києві
Температура у Києві вночі буде 0, -2° морозу
фото: glavcom.ua

КМВА: Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг

Завтра, 28 листопада, у Києві вночі та вранці буде туман, видимість 200-500 м. Київська міська військова адміністрація попереджає про небезпечні метеорологічні явища жителів столиці.

Зазначається, що буде І рівень небезпечності, жовтий, на дорогах ожеледиця. Температура у Києві вночі 0, -2°, вдень 0, +2°.

«Будьте уважні та обережні! Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг. При оголошені повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття!», – попереджає КМВА.

Нагадаємо, що Європу чекає найхолодніша зима з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це призведе до зростання цін на енергоносії, оскільки континент вичерпує свої запаси газу швидше, ніж зазвичай.

До слова, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

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Теги: погода прогноз погоди Київ столиця

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