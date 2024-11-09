Буданов нагородив 100-річну українку, яка воювала проти Росії ще в минулому столітті

Колишня звʼязкова УПА Ангеліна Паламар отримала медаль «Україна понад усе!»

Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України привітали зі 100-річним ювілеєм колишню звʼязкову УПА Ангеліну Паламар, яка ще в минулому столітті воювала за Україну проти російської імперії. Про це інформує пресслужба відомства.

За дорученням начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, бійці спецпідрозділу «Аратта» і речник ГУР Андрій Юсов вручили пані Ангеліні подяку та відзнаку ГУР МО – медаль «Україна понад усе!».

Ще в 15 років Ангеліна Паламар стала свідком злочинів російських окупантів: тоді енкаведисти прямо на родинному подвір’ї розстріляли батька та брата дівчини. Тож юна Ангеліна вирішила приєднатися до лав Української Повстанської Армії та стала звʼязковою на псевдо Орися.

Невдовзі Ангеліну Паламар схопили радянські спецслужби, і після тривалих допитів та катувань, засудили дівчину до 10 років таборів і п’яти років заслання. Та попри такі випробування, Орися не зламалася, не видала своїх побратимів та посестер і залишилася вірною справі боротьби за українську Незалежність.

«Україна не народилася на порожньому місці в 1991 році. Ми продовжуємо багаторічну, багатопоколінневу боротьбу нашого народу за незалежність. І сьогодні пані Ангеліна з одного боку бачить нову драму, нову велику війну від старого загарбника, від російської імперії. Але разом із тим бачить, що тепер це вже не підпілля. Сьогодні кадрова українська армія, весь українській народ і весь вільний світ разом з Україною протистоїть російській навалі та агресії», – сказав під час привітання речник ГУР МО Андрій Юсов.

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Із особистим привітанням до пані Ангеліни звернувся і начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Серед іншого, очільник ГУР зазначив, що подвиг Орисі, героїчні зусилля її побратимів та посестер вже сьогодні надихають нове покоління українських воїнів протистояти російській орді та відстоювати українську незалежність.

Звернення від Кирила Буданова показали Ангеліні Паламар та її родині на подарованому розвідниками новому телевізорі.

Раніше на честь воїнів Головного управління розвідки Міноборони на Одещині перейменовано село Першотравневе у Гурівське.