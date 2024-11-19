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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена

glavcom.ua
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Україна завдала далекобійних ударів по РФ
фото з відкритих джерел

Початок далекобійних ударів по РФ не призведе до швидкого перелому у війні, але завдасть значних втрат тиловим обʼєктам російської армії

За даними джерел Цензор.Нет, сьогодні вперше в історії ЗС України завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

Згідно з повідомленням ГШ:

«У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме».

Раніше російський диктатор Володимир Путін погрожував завдати удари по силам НАТО, якщо Україна почне завдавати удари далекобійною зброєю по території РФ.

І ось сьогодні чергові «коричневі лінії» Кремля порушені. І тепер увесь світ буде дивитись чи наважиться Путін на якісь дії.

Початок далекобійних ударів по РФ не призведе до швидкого перелому у війні, але завдасть значних втрат тиловим обʼєктам російської армії, ускладнить маневр та логістику російської армії у прикордонних районах, змусить ще більше розтягнути засоби ППО, ворог буде під прицілом на сотні кілометрів вглиб Росії.
 
 

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Джерело
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Теги: путін Україна диктатор ворог

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