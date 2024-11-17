Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти б'ють по критичній енергетичній інфраструктурі – Міненерго

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти б'ють по критичній енергетичній інфраструктурі – Міненерго
Росіяни б'ють по українській енергетиці
фото з відкритих джерел

Росіяни 17 листопада зранку обстріляли багато регіонів України різними типами ракет

Російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив міністр, противник атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні.

«Оператор системи передачі змушений терміново впровадити режим екстрених відключень. Там, де це можливо, рятувальники та енергетики вже працюють над усуненням наслідків. Світло переможе!» – наголосив Галущенко.

Нагадаємо, у зв'язку з масштабною ракетною атакою Росії в окремих регіонах України введено екстрені відключення електроенергії. Ці заходи мають на меті забезпечення стабільності енергосистеми країни.

До слова, у зв'язку з масованим ракетним обстрілом території України Росією, військове командування Республіки Польща підняло в небо польську та союзницьку авіацію. Про це повідомляє Оперативне командування польської армії у соцмережі Х.

 

Читайте також:

Теги: Герман Галущенко Польща міністр Україна Facebook соцмережі відключення ракетна атака рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Те, що вчора виклали в українському парламенті, більше, ніж лякає», – заявив Орбан
Орбан заявив, що його «лякає» план перемоги України й закликав ЄС розпочати перемовини з Росією
17 жовтня, 18:40
Зеленський вважає, що Україна в кожній ситуації має бути лідером
Потрібно закінчити війну так, щоб гарантувати безпеку всій Україні – звернення Зеленського
18 жовтня, 19:47
Росіяни можуть спробувати захопити дніпровські острови
Чи є загроза прориву окупантів поблизу Херсона? Речник Сил оборони півдня відповів
22 жовтня, 23:11
Руйнування на Таїровському цвинтарі в Одесі
Російська ракета понівечила понад 100 могил на одеському цвинтарі (відео)
1 листопада, 15:05
Кулеба розповів, як Зеленському пропонували записати відеозаповіт
Напередодні війни союзники радили Зеленському записати відеозаповіт – Кулеба
31 жовтня, 23:13
Пересохле русло р.Альма в тимчасово окупованому Криму. Жовтень 2024 р
На окупованих територіях зникають річки та міліють водосховища: фотодокази
2 листопада, 21:27
Мінфін підписав угоди зі Світовим банком на $750 млн
Мінфін підписав угоди зі Світовим банком на $750 млн
13 листопада, 18:41
Зеленський зателефонував Трампу
Зеленський провів «чудову телефонну розмову» з Трампом
7 листопада, 00:54
Проєкт «Хочу к своим» міняє колаборантів на українців з полону
Росія не спішить забирати колишніх завербованих агентів через проєкт «Хочу к своим»
Сьогодні, 00:00

Події в Україні

Втрати ворога станом на 17 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 17 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
У Миколаєві загинули дві жінки внаслідок атаки «шахедів»
У Миколаєві загинули дві жінки внаслідок атаки «шахедів»
Окупанти б'ють по критичній енергетичній інфраструктурі – Міненерго
Окупанти б'ють по критичній енергетичній інфраструктурі – Міненерго
Через ракетний обстріл в Україні вводять екстрені відключення світла
Через ракетний обстріл в Україні вводять екстрені відключення світла
Росія масовано атакувала Україну ракетами
Росія масовано атакувала Україну ракетами
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 листопада: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 листопада: ситуація на фронті
48K
Командир аеромобільного батальйону розповів, за що йому пропонував гроші полонений окупант
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 листопада 2024
27K
Утік і заробляє на російськомовних піснях. Музичний оглядач викрив Сергія Бабкіна
13K
Зафіксовано пуски ракет із стратегічних бомбардувальників
5749
Померла зірка комедії «Діамантова рука»

Новини

Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 06:00
Зафіксовано пуски ракет із стратегічних бомбардувальників
Сьогодні, 05:47
У Києві вдруге за ніч оголошено тривогу
Сьогодні, 05:39
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Вчора, 13:45

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua