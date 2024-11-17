Окупанти б'ють по критичній енергетичній інфраструктурі – Міненерго

Росіяни 17 листопада зранку обстріляли багато регіонів України різними типами ракет

Російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив міністр, противник атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні.

«Оператор системи передачі змушений терміново впровадити режим екстрених відключень. Там, де це можливо, рятувальники та енергетики вже працюють над усуненням наслідків. Світло переможе!» – наголосив Галущенко.

Нагадаємо, у зв'язку з масштабною ракетною атакою Росії в окремих регіонах України введено екстрені відключення електроенергії. Ці заходи мають на меті забезпечення стабільності енергосистеми країни.

До слова, у зв'язку з масованим ракетним обстрілом території України Росією, військове командування Республіки Польща підняло в небо польську та союзницьку авіацію. Про це повідомляє Оперативне командування польської армії у соцмережі Х.