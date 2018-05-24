Кіберполіція шукає причетних до масових отруєнь дітей у школах

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Останнім часом в Україні поширилися випадки масового отруєння в школах

Поліція перевіряє соцмережі та мережу щодо закликів до використання газових балончиків у школах

Департамент кіберполіції Національної поліції України перевіряє соціальні мережі та мережу інтернет загалом із приводу закликів до використання газових балончиків у школах.

«Наразі ми проводимо моніторинг соціальних мереж та інтернету на виявлення будь-яких закликів подібного типу. У разі виявлення таких випадків ми передаємо цю інформацію до відповідних служб згідно з їхньою компетенцією», – розповіли у прес-службі кіберполіції, повідомило Радіо Свобода.

Представники відомства наголошують, що постійно моніторять соцмережі щодо будь-яких порушень законодавства.

Як повідомляв «Главком», вже не вперше фіксується випадок отруєння дітей у школах упродовж останнього часу.

Нагадаємо, 22 травня у Харкові в школі №3 на одному з поверхів закладу розпорошили перцевий балончик. Через раптове погіршення стану дітей з будівлі школи почали евакуювати учнів та вчителів. Згодом стало відомо, що після перевірки рятувальники не виявили небезпечних речовин в харківській школі.

Крім того 22 травня представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів України організувати відомчу групу та міжвідомчу координаційну раду задля убезпечення дітей від отруєння.

21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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