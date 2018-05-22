Рятувальники не виявили небезпечних речовин в харківській школі після розпилення газу

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Роботи по обстеженню будівлі школи завершено

Харківські рятувальники обстежили приміщення школи, де було розпилено балончик з невідомою речовиною, небезпечних речовин не виявили. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«Наразі спеціалістами ДСНС проведено відповідні заміри, небезпечних речовин не виявлено, роботи по обстеженню будівлі школи завершено», — повідомили рятувальники.

Зазначається, що життю дітей загрози немає. Причини події встановлюються.

Раніше представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів України організувати відомчу групу та міжвідомчу координаційну раду задля убезпечення дітей від отруєння.

Як повідомляв «Главком», вже не вперше фіксується випадок отруєння дітей у школах упродовж останнього часу.

Нагадаємо, 21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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