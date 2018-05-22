Масове отруєння дітей: з харківської школи шпиталізують постраждалих

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За попередньою інформацією, на одному з поверхів закладу розпорошили перцевий балончик

У Харкові в школі №3, що на вулиці Лесі Українки, у дітей масово погіршилося самопочуття. Про це з посиланням на батьків школярів повідомляють місцеві ЗМІ.

Як зазначається, близько 11:30 школярі почали кашляти, у багатьох з'явилося першіння в горлі. Дітей терміново евакуювали з будівлі у двір школи.

За попередньою інформацією, на одному з поверхів закладу розпорошили перцевий балончик. На місце події прибули медики, станом на 12:30 з території школи виїхали чотири швидкі з постраждалими дітьми. Також у будівлі працюють фахівці-хіміки та інші фахівці служби рятувальників.

Наразі заняття в школі зупинені, багато батьків терміново забирають дітей додому.

Нагадаємо, 21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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