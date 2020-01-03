Не зарплатою єдиною: Зеленський задекларував роялті на суму майже 5 млн грн



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Президент України Володимир Зеленський Фото: Главком

Президент отримує гроші від «Кварталу 95»

Президент України Володимир Зеленський задекларував отримання 4,8 мільйона гривень роялті від «Квартала 95». Про це свідчить Реєстр електронних декларацій.

У повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 3 січня Зеленський вказав, що отримав 4,88 млн гривень роялті від «Квартал 95» ТОВ і 104 тисячі гривень за користування торговою маркою.

Роялті – це платежі, які виплачуються продавцю ліцензії за поточне користування активами, найчастіше правами інтелектуальної власності.

У листопаді повідомлялося, що Зеленський отримав майже 1 мільйон гривень за здавання майна в оренду іноземцям. В декларації про доходи за 2018 рік Володимир Зеленський вказав 9,71 мільйона гривень.

Тим часом офіційна президентська зарплата у Зеленського не така вражаюча - за листопад він отримав зарплату в розмірі 28 тис. гривень.

До речі, міністр юстиції України Денис Малюська поскаржився, що його не влаштовує зарплата державного службовця, і зараз він використовує гроші, отримані на попередній роботі. За його словами, він піде з посади, якщо ситуація не зміниться.