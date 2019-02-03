Кіберполіція запустила сервіс для генерації паролів



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В сервісі виставлено 8 символів, максимальна довжина — 16

Кіберполіція запустила сервіс для генерації паролів. Про це йдеться на сайті поліції.

Його можна знайти за посиланням www.cyberpolice.gov.ua/generate-password.

Для генерації пароля досить вибрати за допомогою повзунка необхідну кількість знаків в паролі і задати необхідність використання додаткових символів і цифр.

За замовчуванням генератор пропонує пароль з 8 знаків, однак можна вибрати будь-яку необхідну кількість символів від 0 до 16.

Цікаво, що сервіс не використовує таку можливість ускладнення пароля, як великі та малі літери - всі згенеровані паролі пишуться лише великими літерами.

У кіберполіції відзначили, що на злам пароля «123456» у хакерів піде 1 секунда, «283649Аа+»- 2 місяці, а «283649Аа+# -» - 9 років, так що варто захистити свої акаунти дійсно надійними паролями.