Вінничанин розповсюджував наркотики через соцмережі



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Поліція затримала студента, який шляхом закладок у Вінниці розповсюджував наркотичні речовини ©

12 листопада у Вінниці на вул. Василенка працівники патрульної поліції затримали 21-річного молодика, який шляхом закладок у Вінниці розповсюджував наркотичні засоби. Покупців нарковмісного порошку правопорушник шукав у мобільному додатку Telegram.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькй області, повідомляє «Главком».

Близько півдня у Вінниці на вулиці К. Василенка правопорушника затримав екіпаж патрульної поліції. Хлопець привернув увагу поліцейських підозрілою поведінкою. Він помітно нервував, оглядався та, побачивши екіпаж поліції, прискорив ходу. Поліцейські його зупинили, і він зізнався, що має при собі заборонені нарковмісні речовини. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу вишенської поліції.

Як розповів т.в.о начальника Вишенського відділення поліції Влад Рачкован, затриманим виявився 21-річний житель села Черемошне Погребищенського району. Хлопець навчається у одному з університетів і проживає в Вінниці у орендованій квартирі. Під час огляду поліцейські у нього вилучили 23 різнокольорові пакунки з речовиною, схожою на амфетамін. Крім цього, молодик показав поліцейським 27 схованок по місту, які він встиг зробити протягом дня.

За словами затриманого, наркотичний засіб він купляв у мобільному додатку Telegram, фасував його та перепродував шляхом закладок. Покупців шукав через Інтернент-магазини у Telegram.

Під час огляду помешкання затриманого працівники поліції вилучили пакет з речовиною, схожою на канабіс, пакети та розфасовані згортки з амфетаміном, наркотичну сіль, електронні ваги.

Вилучені наркотичні речовини направлені на експертизу.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.