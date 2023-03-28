Кіберзброя в обмін на дрони: Москва продовжує торги з Тегераном

Російська компанія «Протей» (PROTEI Ltd) почала постачати програмне забезпечення для інтернет-цензури іранському мобільному провайдеру «Ariantel»

Як повідомляє The Wall Street Journal країна-агресорка Росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони, ракети малої дальності та снаряди для танків та артилерії, які використовує в повномасштабній війні проти України.

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Росія та Іран давно співпрацюють у кіберсфері, але Москва тривалий час відмовлялася від обміну «цифровими наступальними можливостями», побоюючись, що вони опиняться в даркнеті. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кремлівський режим «дійшов висновку, що переваги розвитку військових відносин з Іраном переважують будь-які недоліки».

За словами співрозмовників газети, країна-агресорка поставила Ірану засоби зв'язку та спостереження, пристрої для прослуховування і прихованої зйомки та детектори брехні.

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Тим паче, як припускають у The Wall Street Journal Росія передала Ірану більш досконале програмне забезпечення, яке дозволить режиму зламувати телефони дисидентів та опозиціонерів.

Іран зупиняв поширення відео та повідомлень серед протестувальників, уповільнюючи веб-трафік у певних районах, а також використовував цифрове стеження для затримання учасників демонстрацій.

За даними дослідницького центру Університету Торонто «Citizen Lab», російська компанія «Протей» (PROTEI Ltd) почала постачати програмне забезпечення для інтернет-цензури іранському мобільному провайдеру «Ariantel».

У «Citizen Lab» також вважають, що інструменти «Протея» дозволять Тегерану контролювати, перенаправляти та блокувати мобільний зв'язок в Ірані.

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Як повідомлялося раніше, Росія почала активно отримувати іранські дрони Shakhed-136 і використовувати їх в обстрілі українських міст.