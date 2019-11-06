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    Серіал «Слуга народу» покажуть у Білорусі

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    Серіал «Слуга народу» покажуть у Білорусі

    «Слугу народу» будуть показувати на центральному каналі «Білорусь 1»

    З 11 листопада три сезони серіалу «Слуга народу» стартують в Білорусі на центральному каналі «Білорусь 1».

    Білоруські глядачі зможуть побачити «Слугу народу» в вечірній прайм-тайм - о 20:00 з понеділка по п'ятницю.

    «Слуга народу» - комедійний політичний телесеріал, який розповідає історію обрання президентом України учителя історії Василя Голобородька.

    Серіал складається з трьох сезонів (всього 51 серія тривалістю 23-25 хвилин).

    Формат серіалу або сам серіал були продані в 20 країн: Франція, США, В'єтнам, Філіппіни, Греція, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Польща, Сербія, Індія, Корея, Греція, Казахстан, Литва, Естонія, Молдова, Монголія, Фінляндія.

    Наразі показ третього сезону «Слуги народу» йде в Грузії в ефірі телеканалу «Руставі 2».

    Білорусь Володимир Зеленський серіал президент партія Слуга народу
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