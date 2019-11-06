Серіал «Слуга народу» покажуть у Білорусі



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«Слугу народу» будуть показувати на центральному каналі «Білорусь 1»

З 11 листопада три сезони серіалу «Слуга народу» стартують в Білорусі на центральному каналі «Білорусь 1».

Білоруські глядачі зможуть побачити «Слугу народу» в вечірній прайм-тайм - о 20:00 з понеділка по п'ятницю.

«Слуга народу» - комедійний політичний телесеріал, який розповідає історію обрання президентом України учителя історії Василя Голобородька.

Серіал складається з трьох сезонів (всього 51 серія тривалістю 23-25 хвилин).

Формат серіалу або сам серіал були продані в 20 країн: Франція, США, В'єтнам, Філіппіни, Греція, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Польща, Сербія, Індія, Корея, Греція, Казахстан, Литва, Естонія, Молдова, Монголія, Фінляндія.

Наразі показ третього сезону «Слуги народу» йде в Грузії в ефірі телеканалу «Руставі 2».