Команді Зеленського вже зараз потрібно визначити країну, в яку вони будуть тікати з України
Зе-команда натякає, що в них є план Б, але...
Мовою оригіналу
Что меня веселит в зелёных, кроме их манеры править, не приходя в сознание, так это их манера править в стиле, как будто их избрали пожизненно.
Хотя, между прочим, восьмая часть срока уже прошла.
И даже, если их переизберут (гг), прошла одна шестнадцатая часть срока.
А далее речь пойдет о других сроках.
Кто бы не пришёл к власти после зелени, он вплотную столкнётся с необходимостью исправления последствий предыдущего правления, которые уже сейчас, после одной восьмой его части, имеют отчётливый привкус особо тяжких преступлений против национальной безопасности.
А ещё нет ни газовых соглашений, ни встречи в Нормандском формате.
Бубочки таинственно намекают нам на некий план «Б».
Но, сдаётся мне, первым и единственным пунктом этого плана, им следует определить страну, в которую им придётся линять, после того как здесь они устроят «мир и процветание».
План Б(егство).
Джерело: блог Олексія Арестовича