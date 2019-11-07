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    Думки вголос

    Команді Зеленського вже зараз потрібно визначити країну, в яку вони будуть тікати з України

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Розсилка
    Команді Зеленського вже зараз потрібно визначити країну, в яку вони будуть тікати з України

    Зе-команда натякає, що в них є план Б, але...

    Мовою оригіналу

    Что меня веселит в зелёных, кроме их манеры править, не приходя в сознание, так это их манера править в стиле, как будто их избрали пожизненно.

    Хотя, между прочим, восьмая часть срока уже прошла.

    И даже, если их переизберут (гг), прошла одна шестнадцатая часть срока.

    А далее речь пойдет о других сроках.

    Кто бы не пришёл к власти после зелени, он вплотную столкнётся с необходимостью исправления последствий предыдущего правления, которые уже сейчас, после одной восьмой его части, имеют отчётливый привкус особо тяжких преступлений против национальной безопасности.

    А ещё нет ни газовых соглашений, ни встречи в Нормандском формате.

    Бубочки таинственно намекают нам на некий план «Б».

    Но, сдаётся мне, первым и единственным пунктом этого плана, им следует определить страну, в которую им придётся линять, после того как здесь они устроят «мир и процветание».

    План Б(егство).

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Зеленський партія Слуга народу
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