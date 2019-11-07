Команді Зеленського вже зараз потрібно визначити країну, в яку вони будуть тікати з України

Зе-команда натякає, що в них є план Б, але...

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Что меня веселит в зелёных, кроме их манеры править, не приходя в сознание, так это их манера править в стиле, как будто их избрали пожизненно.

Хотя, между прочим, восьмая часть срока уже прошла.

И даже, если их переизберут (гг), прошла одна шестнадцатая часть срока.

А далее речь пойдет о других сроках. Кто бы не пришёл к власти после зелени, он вплотную столкнётся с необходимостью исправления последствий предыдущего правления, которые уже сейчас, после одной восьмой его части, имеют отчётливый привкус особо тяжких преступлений против национальной безопасности. А ещё нет ни газовых соглашений, ни встречи в Нормандском формате. Бубочки таинственно намекают нам на некий план «Б». Но, сдаётся мне, первым и единственным пунктом этого плана, им следует определить страну, в которую им придётся линять, после того как здесь они устроят «мир и процветание». План Б(егство).

Джерело: блог Олексія Арестовича

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