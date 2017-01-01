Київ хоче скасувати безоплатний проїзд для депутатів

Наразі народні депутати і депутати місцевої ради мають право безплатного проїзду на всіх видах міського транспорту

Сьогодні, 28 листопада, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення звернутися до Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо скасування права народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд. Відповідне звернення підтримали 91 депутат, повідомляє прес-служба міськради. Наразі, відповідно до



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Наразі народні депутати і депутати місцевої ради мають право безплатного проїзду на всіх видах міського транспорту

Сьогодні, 28 листопада, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення звернутися до Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо скасування права народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд. Відповідне звернення підтримали 91 депутат, повідомляє прес-служба міськради.

Наразі, відповідно до чинного законодавства, у кошторисі Верховної Ради передбачено видатки кожному народному депутатові для компенсації вартості проїзду територією України. А депутати місцевої ради мають право безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) на території відповідної ради.

«В умовах сьогодення, в період війни на сході України, депутати Київської міської ради вважають недоцільним за рахунок державного бюджету України та відповідних місцевих бюджетів забезпечувати народних депутатів та депутатів місцевих рад безоплатним проїздом. Тому ми пропонуємо внести зміни до чинного законодавства України, скасувавши права народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд», - зазначила ініціатор відповідного проекту рішення, депутат Київради Алла Шлапак.