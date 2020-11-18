Київська митниця затримала на кордоні російські колеса (фото)

Колеса до залізничного рухомого складу вироблені на металургійному заводі в Нижньогородській області Росії

Митниця не пустила в Україну 20 тонн російських коліс для потягів

Київська митниця Держмитслужби запобігла ввезенню в Україну російського товару, що підпадає під економічні та інші обмежувальні санкції.

Як повідомляє пресслужба митниці, 20 тонн коліс цільнокатаних до залізничного рухомого складу загальною вартістю 33 тисячі євро імпортувались київським підприємством згідно з контрактом, укладеному з компанією в Литві. Звідти ж товар і надійшов в Україну та був заявлений до митного оформлення в Київській митниці Держмитслужби.

Під час митного оформлення спрацювали ризики щодо підприємства-виробника. При проведенні огляду митники з’ясували, що зазначені колеса вироблені на металургійному заводі в Нижньогородській області РФ, що підтверджувалося як наявним маркуванням, так і наданими до митного оформлення документами.

Відповідно до рішення РНБОУ до зазначеного заводу-виробника застосовуються економічні та інші обмежувальні санкції, зокрема повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань протягом трьох років.

На цій підставі Київською митницею Держмитслужби імпортеру відмовлено в митному оформленні вантажу. Відповідно до Митного кодексу України, зазначений товар має бути заявлений в митний режим «реекспорт» та вивезений з території України.

Нагадаємо, уряд Росії вирішив закрити торгові представництва в Литві і в Україні.

До відома, у 2019 році Росія вперше втратила позиції найбільшого торговельного партнера України серед окремих країн.

У грудні 2018 року Росія запровадила санкції на імпорт понад 200 товарів з України, а у квітні 2019 року до цього списку додали ще близько 140 товарів.

Крім цього, експорт деяких російських товарів до України, переважно енергоресурсів, або був заборонений, або потрапив під нову систему дозволів.