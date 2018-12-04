Кількість неонацистів в ФРН, яких розшукує поліція, збільшилася в два рази



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Всього в ФРН розшукують 457 праворадикалів

Німецьке видання Neue Osnabruecker опублікувало відповіді на запит депутата Бундестагу від партії Die Linke (Ліві) Улли Єльпке щодо кількості неонацистів, яких розшукує поліція.

Про це повідомляє ресурс EU Observer.

Так, на кінець березня цього року 457 неонацистів, щодо яких були видані ордери на арешт, не були затримані.

Окрім того, за останні чотири роки кількість праворадикалів, який розшукує німецька поліція, збільшилася в два рази.

Раніше повідомлялося, що у Дортмунді в Німеччині в ході акції неонацистів відбулися зіткнення між учасниками і поліцією.