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    Кількість суддів в Україні зменшилася на понад третину за 3,5 роки

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    Кількість суддів в Україні зменшилася на понад третину за 3,5 роки

    В Україні працювали близько 9 тисяч суддів, а зараз їх кількість зменшилася до 5,8 тисячі

    За останні три з половиною роки кількість суддів в Україні зменшилася на 3,2 тисячі. Зокрема після запровадження первинного кваліфікаційного оцінювання та електронного декларування за власним бажанням звільнилися понад 1,5 тисячі суддів.

    Про це в ефірі програми на «Громадському» повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков.

    За його словами, коли розпочав роботу новий склад ВККС — три з половиною роки тому — в Україні працювали близько 9 тисяч суддів, а зараз їх кількість зменшилася до 5,8 тисячі.

    «Тому що в нас вимоги були людей і політиків, щоби провести реформу серйозну із двох складових — це очищення і оновлення. На жаль, очищення відбувається набагато швидше, ніж оновлення», — зазначив Козьяков.

    Він розповів, що в 2016 році спільно з Національним антикорупційним бюро ВККС розпочало процедуру первинного кваліфікаційного оцінювання.

    «В прямому ефірі фактично задавали багато неприємних питань про статки і так далі. Всього 350 суддів оцінили ми спочатку, а в наступні чотири місяці звільнилися за власним бажанням понад 1,5 тисячі суддів», — розповів голова ВККС.

    Також Козьяков нагадав, що тоді з’явилися електронні декларації, «з яких можна було багато про що дізнатися».

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