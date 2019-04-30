Кількість українців-політв'язнів у Росії перевищила 230 осіб, - правозахисники



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Політв’язні Сенцов і Кольченко

Доповідь: Жертвами переслідувань з боку російської влади стають опозиційні політики і громадські активісти, представники релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активісти, а також громадяни України та проукраїнські активісти

Кількість політичних в'язнів в Росії перевищила 230 осіб. Про це йдеться в доповіді вашингтонської юридичної компанії Perseus Stategies, у створенні якої брали участь декілька правозахисних організацій, в тому числі російський правозахисний центр «Меморіал».

Наголошується, що жертвами переслідувань з боку російської влади стають опозиційні політики і громадські активісти, представники релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активісти, а також громадяни України та проукраїнські активісти.

В документі міститься заклик ввести всеосяжні санкції проти відповідальних за політичні переслідування в Росії, щоб «Кремль не відчував безкарності» за свої дії.

Особливу увагу у доповіді приділено прийнятим з 2012 року репресивним законам, що вводять або посилюють кримінальну або адміністративне переслідування за порушення правил проведення масових акцій, «образу почуттів» віруючих, «пропаганду гомосексуалізму» неповнолітнім, публічні заклики до сепаратизму, заперечення ролі СРСР у Другій світовій війні. Згадуються і закони про «іноземних агентів» і «небажані організації».

У списку людей, переслідуваних у Росії з політичних мотивів - 54 людини. Ще 182 людини - в списку переслідуваних за релігійними мотивами, йдеться, зокрема, про членів заборонених у Росії організацій «Хізб-ут-Тахрір» і «Свідки Єгови». Окремо в доповіді згадується український режисер Олег Сенцов.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що за час військового вторгнення РФ в Україну були звільнені 3270 заручників і політв'язнів.