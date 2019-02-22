Кількість українських туристів у Японії минулого року зросла на 30%



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З 1 січня 2018 року Японія спростила візовий режим для громадян України

Кількість туристів з України в Японії в 2018 році зросла на 30% після того, як між країнами було запроваджено спрощений візовий режим.

Про це повідомив новий посол Японії в Україні Такаші Кураї під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, – йдеться у повідомленні МВС.

«Кількість українських туристів у Японії в 2018 році збільшилася на 30%. Тому продовжуємо процес спрощення візового режиму«, - наводить слова Т.Курая департамент комунікації МВС.

Своєю чергою Аваков наголосив, що Україна та Японія продовжують співпрацю у контексті запровадження безвізового режиму, а також у розробці спільних проектів в правоохоронній сфері та сфері громадянської безпеки.

Сторони також обговорили розробку спільних проектів у правоохоронній сфері та сфері цивільного захисту.

«Ми залишаємося великими друзями з урядом Японії. І я дуже вдячний японській стороні за підтримку реформ МВС«, - сказав міністр.

З 1 січня 2018 року Японія спростила візовий режим для громадян України.