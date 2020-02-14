У Китаї за добу зареєстровано понад 120 нових випадків смерті через коронавірус



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Кількість підтверджених випадків зараження досягла 63 851

У Китаї за минулу добу від ускладнень, викликаних новим коронавірусом COVID-19, померла 121 людина, загальна кількість загиблих склала 1380.

Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров’я Китаю.

Загальне число загиблих у країні встановлено з урахуванням повторюваних статистичних даних.

За даними комісії, кількість підтверджених випадків зараження досягла 63 851, одужали і виписалися з лікарень 6723 людини. 10 204 людини перебувають у важкому стані, ще майже 178 тис, які контактували з хворими, знаходяться під наглядом лікарів.

Як повідомляє прес-служба комісії з питань охорони здоров’я провінції Хубей, за минулу добу від коронавірусу померли 116 осіб, з них в Ухані, де почалася епідемія, — 88 осіб.

При цьому виявлено 4823 нових випадків зараження, з них 3910 в Ухані. Загальна кількість заражених в провінції зросла до 51 986 осіб. З лікарень виписали 690 пацієнтів.

Нагадаємо, що у Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу Covid-19.

Раніше у Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Як повідомлялось, станом на 13 лютого загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 1368 осіб.

Кількість заражених в Китаї досягла 59805 людей. Всього у світі — 60328.

Таким чином за добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч людей. У свою чергу, одужали у Китаї за останніми даними 5986 осіб.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

У той же час українці, які перебувають в Ухані, розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх.