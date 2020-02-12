У Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вірус може передаватися через каналізацію

У Гонконзі після того як в одному житловому комплексі виявили одразу декількох хворих на коронавірус, висунули нову версію його поширення – по каналізаційних трубах.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що однією з заражених виявилася 62-річна жінка, яка не спілкувалася з іншими зараженими.

Пізніше з'ясувалося, що через квартиру чоловіка, якого госпіталізували з коронавірусом, проходив один і той же каналізаційний стояк з цією жінкою.

Зазначається, що влада вже евакуювала частину мешканців будинку та почала перевіряти систему водопостачання і каналізації.

Зокрема, фахівці з'ясували, що в квартирі одного з пацієнтів була самостійно перероблена каналізаційна труба.

Так як нещодавно китайські і американські дослідники підтвердили, що китайський новий коронавірус також поширюється через фекалії, цілком можлива передача його по каналізації.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

Нагадаємо, сьогодні підтвердилася інформація про другого зараженого українця. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені в японську лікарню. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

За останніми даними, число жертв коронавирусу становить 908 осіб. Кількість інфікованих на материковому Китаї зросла 40 тисяч людей. Ще 64 випадки зараження підтверджені в Гонконзі, Макао і на Тайвані; 632 пацієнти виписані з лікарень.

Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.