Схожий на корону. Вчені показали, як новий вірус виглядає під мікроскопом



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Коронавірус розгледіли у мікроскоп

На одному зі знімків можна побачити шипи на поверхні вірусу, через які його і прозвали коронавірусом, від слова корона (corona)

Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, який знаходиться в американському штаті Меріленд, опублікував зображення нового коронавірусу з Китаю, який отримав у Всесвітній організації охорони здоров'я назва Covid-19. Про це повідомляє Flickr.

Так, фото вдалося отримати на скануючому і просвічуючому електронному мікроскопі. Через зразок пропустили пучок електронів. Після цього пучок збільшують за допомогою магнітних лінз і реєструють на CCD-матриці. Знімки розфарбовують в спеціальній програмі, так як при такій техніці зйомки він позбавлений барб.

Також наголошується, що візуально Covid-19 практично не відрізняється від збудників атипової пневмонії коронавирусов SARS і MERS.

Однак на одному зі знімків можна побачити шипи на поверхні вірусу, через які його і прозвали коронавірусом, від слова корона.

Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1383 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу.

На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.