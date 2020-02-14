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    Схожий на корону. Вчені показали, як новий вірус виглядає під мікроскопом

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    <span>Коронавірус розгледіли у мікроскоп&nbsp;</span> - Схожий на корону. Вчені показали, як новий вірус виглядає під мікроскопом
    Коронавірус розгледіли у мікроскоп 

    На одному зі знімків можна побачити шипи на поверхні вірусу, через які його і прозвали коронавірусом, від слова корона (corona)

    Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, який знаходиться в американському штаті Меріленд, опублікував зображення нового коронавірусу з Китаю, який отримав у Всесвітній організації охорони здоров'я назва Covid-19. Про це повідомляє Flickr.

    Так, фото вдалося отримати на скануючому і просвічуючому електронному мікроскопі. Через зразок пропустили пучок електронів. Після цього пучок збільшують за допомогою магнітних лінз і реєструють на CCD-матриці. Знімки розфарбовують в спеціальній програмі, так як при такій техніці зйомки він позбавлений барб.

    Також наголошується, що візуально Covid-19 практично не відрізняється від збудників атипової пневмонії коронавирусов SARS і MERS.

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    Схожий на корону. Вчені показали, як новий вірус виглядає під мікроскопом
    Схожий на корону. Вчені показали, як новий вірус виглядає під мікроскопом
    Схожий на корону. Вчені показали, як новий вірус виглядає під мікроскопом
    Схожий на корону. Вчені показали, як новий вірус виглядає під мікроскопом

    Однак на одному зі знімків можна побачити шипи на поверхні вірусу, через які його і прозвали коронавірусом, від слова корона.

    Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1383 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

    За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

    Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу

    На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

    Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

    На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.

     

    США медицина Китай хвороби вірус ВООЗ
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