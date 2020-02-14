Лікарі б'ють на сполох: дві третини населення Землі можуть заразитися коронавірусом
Карантинні заходи лише уповільнили поширення небезпечного нового китайського коронавірусу
Радник при Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) Айру Лонджін озвучив несприятливий сценарій поширення небезпечного коронавірусу нового типу COVID-2019 в світі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Вчений склав модель поширення вірусу і заявив, що карантинні заходи лише уповільнили поширення вірусу.
«При звичайних умовах один хворий заражає ще двох або трьох осіб. Навіть якщо зменшити цей показник удвічі, коронавірусом нового типу заразиться третина жителів Землі», - сказав він.
Нагадаємо, що у Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу Covid-19.
Раніше у Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.
Як повідомлялось, станом на 13 лютого загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 1368 осіб.
Кількість заражених в Китаї досягла 59805 людей. Всього у світі — 60328.
Таким чином за добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч людей. У свою чергу, одужали у Китаї за останніми даними 5986 осіб.
Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.
Напередодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.
У той же час українці, які перебувають в Ухані, розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх.