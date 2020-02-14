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    Лікарі б'ють на сполох: дві третини населення Землі можуть заразитися коронавірусом

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    Світом поширюється новий коронавірус з Китаю - Лікарі б'ють на сполох: дві третини населення Землі можуть заразитися коронавірусом
    Світом поширюється новий коронавірус з Китаю

    Карантинні заходи лише уповільнили поширення небезпечного нового китайського коронавірусу

    Радник при Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) Айру Лонджін озвучив несприятливий сценарій поширення небезпечного коронавірусу нового типу COVID-2019 в світі.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Вчений склав модель поширення вірусу і заявив, що карантинні заходи лише уповільнили поширення вірусу.

    «При звичайних умовах один хворий заражає ще двох або трьох осіб. Навіть якщо зменшити цей показник удвічі, коронавірусом нового типу заразиться третина жителів Землі», - сказав він.

    Нагадаємо, що у Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу Covid-19.

    Раніше у Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

    Як повідомлялось, станом на 13 лютого загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 1368 осіб

    Кількість заражених в Китаї досягла 59805 людей. Всього у світі — 60328.

    Таким чином за добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч людей. У свою чергу, одужали у Китаї за останніми даними 5986 осіб.

    Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ»  був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей,  яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

    Напередодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України. 

    У той же час українці, які перебувають в Ухані, розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх.

    Китай смерть хвороби карантин населення ВООЗ
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