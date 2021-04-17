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    Кінець 60-річної епохи: Рауль Кастро залишає посаду лідера Компартії Куби

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    У понеділок пост, займаний Раулем Кастро, перейде його наступнику - Кінець 60-річної епохи: Рауль Кастро залишає посаду лідера Компартії Куби
    У понеділок пост, займаний Раулем Кастро, перейде його наступнику

    89-річний політик заявив, що передає керівництво групі молодих прихильників

    Рауль Кастро прийняв рішення залишити пост першого секретаря ЦК правлячої Комуністичної партії Куби.

    Як повідомляє агентство Reuters, 89-річний політик заявив, що передає керівництво групі молодих прихильників.

    «Я гаряче вірю в силу і цінність прикладу і розуміння моїх співвітчизників, і поки я живий, я буду готовий захищати Батьківщину, Революцію і соціалізм», – сказав Рауль Кастро у своїй промові делегатам партійного з'їзду.

    Наразі у Гавані проходить VIII з'їзд Компартії Куби. Захід триватиме чотири дні, до 19 квітня. У понеділок пост, займаний Раулем Кастро, перейде його наступнику.

    Очікується, що ним стане чинний президент країни Мігель Діас-Канель. Агентство відзначає, що це важлива історична подія, оскільки завершиться 60-річна епоха правління революціонерів, братів Кастро.

    Старший брат Рауля Кастро, відомий кубинський революціонер і політичний діяч Фідель Кастро прийшов до влади в 1959 році. За станом здоров'я в 2006 році він передав виконання обов'язків на всіх своїх посадах своєму соратнику і братові Раулю.

    У 2011 році Рауль Кастро був офіційно обраний першим секретарем ЦК Комуністичної партії Куби, а потім, в 2016, переобраний на другий термін. У 2018 році він пішов з постів голови Держради і ради міністрів Куби, залишившись при цьому лідером компартії країни. Раніше він заявляв про намір піти і з цього поста в 2021 році.

    Теги: Куба партії політика Кастро
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