Байден висунув претендентку на ключову для України посаду в Держдепі США

Карен Еріка Донфрід раніше працювала офіцером національної розвідки на європейському напрямі в Національній раді розвідки

Карен Еріка Донфрід номінується на посаду помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії

Президент США Джо Байден оголосив про номінацію ключових чиновників Державного департаменту США, у тому числі Карен Еріку Донфрід - на посаду помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому Білим домом.

«Карен Еріка Донфрід номінується на посаду помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії», – зазначається в офіційному списку номінацій, який охоплює сім позицій вищої ланки в Державному департаменті США.

Зараз доктор Донфрід очолює Німецький фонд Маршалла США (GMF). За адміністрації президента Обами вона була спеціальним помічником президента та старшим директором з питань європейських справ Ради національної безпеки.

Раніше Донфрід працювала офіцером національної розвідки на європейському напрямі в Національній раді розвідки, спеціалістом у дослідницькій службі Конгресу США, службовцем Державного департаменту.

Донфрід також є старшим науковим співробітником Центру європейських досліджень Гарвардського університету, має ступінь доктора філософії й магістра у сфері права й дипломатії.

Нагадаємо, посада помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії передбачає керівництво Бюро у справах Європи та Євразії Держдепартаменту США. Ця структура відповідає, в тому числі, за формування політики США на українському напрямі.

До слова, 16 квітня Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до «реалізації антиросійського курсу».

Також у відповідь на санкції США Росія висилає американського посла та 10 дипломатів.

Напередодні президент США Джозеф Байден ввів нові санкції проти Росії.

Минулої ночі президент США Джозеф Байден виступив з офіційною заявою, яка стосується ситуації навколо Росії та загострення на українському кордоні.

Як відомо, НАТО підтримало санкції США проти Росії через «дестабілізуючу поведінку».

Нагадаємо, 15 квітня США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

Після введення санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.

Джерело: Укрінформ