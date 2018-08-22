Кістіон: Україна пропонує Молдові побудувати міст через річку Дністер



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Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон

З ініціативою актуалізувати питання будівництва моста через річку Дністер до Молдови вийшла місцева влада Вінниччини

Уряд України має намір вийти з пропозицією до молдовської сторони підписати найближчим часом міжурядову угоду й розпочати будівництво моста через річку Дністер.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

Зазначається, що з ініціативою актуалізувати питання будівництва моста через річку Дністер до Молдови як найкоротшого шляху з Прибалтики до Балкан вийшла місцева влада Вінниччини. Даний проект є економічно вигідним не тільки для України та Молдови, а й всього Європейського Союзу.

«Найпрямішою лінією від столиць прибалтійських країн до Бухареста, Софії, Афін чи Стамбула є шлях через Київ і Кишинів. А між цими столицями двох країн найкоротшим шляхом є автодорога через місто Ямпіль Вінницької області», - йдеться у повідомленні.

«Однак досі з’єднання між двома європейськими країнами у районах прикордонних населених пунктів Ямпіль-Косеуць на стокілометровій відстані – паромне, яке давно не відповідає вимогам часу та реальним потребам держав. Будівництво сучасного мосту відображене у Транспортній стратегії України до 2030 року. Це говорить про «політичну волю» України реалізувати даний проект», - сказав Кістіон.