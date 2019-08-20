Протести у Гонконзі: влада відкинула вимоги протестувальників



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Голова даміністрації пообіцяла запросити на перемовини з протестувальниками закордонних експертів, аби ті дослідили, чи адекватно реагувала поліція під час мітингів

Голова адміністрації запропонувала створити платформу для діалогу з протестувальниками

У Гонконгзі голова адміністрації Керрі Лам заявила про готовність створити платформу для діалогу з протестувальниками, однак відмовилася задовольнити їхні вимоги.

Про це повідомляє NHK.

На пресконференції у вівторок, 20 серпня, Лам сказала - вона «щиро сподівається, що це (діалог. - Ред.) стане початком повернення суспільства до миру та утримання від насильства».

Вона додала, що її уряд негайно розпочне роботу над створенням такої платформи, а також запросить закордонних експертів, щоб ті дослідили, чи адекватно реагувала поліція на дії протестувальників.

Водночас, Лам відкинула вимоги протестувальників щодо відкликання законопроекту про екстрадицію та звинувачення щодо неправомірних дій поліції.

Як повідомлялося, масові протести розпочалися в Гонконгу в першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки до закону про екстрадицію, що дозволили б видавати підозрюваних у скоєнні злочинів на материкову частину Китаю.

Коли влада Гонконгу відмовилася від внесення поправок, демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією надмірно жорстких методів проти учасників протестів, а також відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам.