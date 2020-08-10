Інфляція у липні залишилась на рівні 2,4% – Держстат



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У річному вимірі базова інфляція залишалсь на рівні 3%

Споживчі ціни в Україні в липні 2020 року знизилися на 0,6% після зростання на 0,2% у червні, 0,3% - у травні і 0,8% - у квітні та березні, повідомила Державна служба статистики у понеділок, 10 серпня.

Водночас у липні 2019 року було зафіксовано таку саму дефляцію 0,6%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками липня-2020 залишилася на рівні 2,4% порівняно з 1,7% за підсумками травня, 2,1% - за підсумками квітня і 2,3% - за підсумками березня.

Згідно з даними Держстату, в липні-2020 року, як і в липні-2019, було також зафіксовано базову дефляцію 0,1% після нульового значення в червні та інфляції 0,1% у травні і 0,4% у квітні. У результаті в річному вимірі базова інфляція залишилася на рівні 3%.

До слова, на початку серпня Мінекономіки оприлюднило інформацію про падіння ВВП. Так, валовий внутрішній продукт України в першій половині 2020 року скоротився на 6,5% проти аналогічного періоду 2019 року. Згідно з інформацією, у другому кварталі цього року падіння становило 11%, що менше, ніж очікувалося раніше (14%).

Також повідомлялося, що в Євросоюзі зафіксували рекордний спад економіки.







