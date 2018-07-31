Китай просить США не сприяти лідеру Тайваню у турне по Латинській Америці



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Речник МЗС КНР Ген Шуан

Цай Інвень планує зупиняти в Лос-Анджелесі і Х’юстоні

Речник МЗС КНР Ген Шуан в рамках щоденного брифінгу заявив про те, що Пекін звернувся до Вашингтону із проханням. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про дві зупинки, які очільниця невизнаної Республіки Китай Цай Інвень буде здійснювати в США в рамках свого візиту до країн Латинської Америки, які і досі підтримують із Тайбеєм дипломатичні відносини. Пекін попросив Вашингтон відмовити очільниці Республіки Китай в таких зупинках. Цього року Цай Інвень планує відвідати Беліз і Парагвай, а також зупинитися в Лос-Анджелесі і Х’юстоні для дозаправки. При цьому на сьогодні не відомо, коли саме відбудеться турне Цай Інвень до Латинської Америки.

Ген Шуан заявив про те, що США мали б утримуватися від кроків, які посилають Тайбею неправильні сигнали. За словами речника МЗС КНР Пекін завжди виступав проти подібної практики щодо сприяння транзиту очільників Республіки Китай всіма країнами, із якими КНР має офіційні дипломатичні відносини. Загалом же політика США щодо невизнаної Республіки Китай разом із торгівельними суперечками є двома головними подразниками відносин із КНР на сьогодні.