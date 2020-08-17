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    У світі

    Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу

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    Вакцина містить генетичний матеріал коронавірусу - Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу
    Вакцина містить генетичний матеріал коронавірусу

    Дослідження на перших двох етапах показали ефективність і безпеку зразка, тепер піде остання фаза у вигляді масового тестування - ЗМІ

    Китай у понеділок, 17 серпня, повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє агентство Xinhua.

    Зазначається, що патент на вакцину виданий Національним управлінням інтелектуальної власності.

    «Заявку на патент подали ще в березні, але схвалили тільки зараз, оскільки вакцина повинна була пройти випробування», - йдеться у повідомленні.

    Видання інформує, що вакцина містить генетичний матеріал коронавірусу.

    «Завдання препарату - змусити організм людини виробляти антитіла, здатні розпізнавати спайк-білок коронавірусу і боротися з ним. Дослідження на перших двох етапах показали ефективність і безпеку зразка. Тепер піде остання фаза у вигляді масового тестування. На останньому етапі тестування вакцини належить з'ясувати тривалість захисту, безпечне дозування для різних категорій людей», - повідомляють китайські ЗМІ.

    Як повідомлялося, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

    ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

    Нагадаємо, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

    Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

    До відома,  США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд. 

    Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

    Також у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

    У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

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    Росія ЗМІ США Німеччина Китай Путін вакцинація ВООЗ
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