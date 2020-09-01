У МОЗ розповіли, коли в Україні може з’явитися вакцина від Covid-19



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За механізмом глобального доступу до вакцин проти Covid-19 Україна гарантовано зможе отримати вакцини від коронавірусу для 20% населення

Зараз у світі клінічні випробування проходять шість вакцин від коронавірусу

За найбільш оптимістичними прогнозами, вакцина від коронавірусу для масового використання з’явиться в Україні в березні наступного року.

Про це в ефірі «UA:Перший» заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Мої оптимістичні прогнози: для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і буле доведена безпечність та ефективність», — зазначив Ляшко.

Він уточнив, що зараз клінічні випробування проходять шість вакцин – усі вже на третій стадії.

Ляшко додав, що за механізмом глобального доступу до вакцин проти Covid-19 Україна гарантовано зможе отримати вакцини від коронавірусу для 20% населення. Це на 8 млн осіб.

Зазначимо, нещодавно ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань.

Також лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

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До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.