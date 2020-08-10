Німеччина заявляє про реєстрацію вакцини від Covid-19 вже цього року



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Під час випробувань фази III перевіряється, чи дійсно вакцина може ефективно захистити від інфекції, - науковець

У кінці 2020 року і на початку наступного відбудуться перші реєстрації вакцини - за умови, що випробування фази III пройдуть успішно, - професор

У Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що керівник Інституту професор Клаус Кіхутек, заявив про реєстрацію вакцини вже наприкінці 2020 року.

«Я припускаю, що в кінці 2020 року і на початку наступного відбудуться перші реєстрації вакцини - за умови, що випробування фази III пройдуть успішно», - сказав він виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Професор наголосив, що під час випробувань фази III перевіряється, чи дійсно вакцина може ефективно захистити від інфекції.

За словами Кіхутека, імунну відповідь організму людини проти вірусу SARS-Co-V2 на даний момент викликають кілька вакцин-кандидатів, і це - позитивна новина.

Також вчені встановили дозування, що добре переноситься організмом людини.

Як повідомлялося 9 серпня, у Туреччині дозволили випробувати на людях вакцину від коронавірусу.

Раніше Китай розпочав випробування на добровольцях вакцини від Covid-19.

Як відомо, стала відома орієнтовна вартість вакцини від коронавірусу, яку збирається представити китайська компанія. Щеплення від Covid-19 коштуватиме близько 20 доларів, тобто десь 500 гривень.

У ВООЗ заявили, що лише 10% населення планети мають антитіла до коронавірусу.

До відома, станом на 10 серпня кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів.